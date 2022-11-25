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تويتر: ماسك يعلن طرح علامات توثيق جديدة

إيمان بوخاتم
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تويتر: ماسك يعلن طرح علامات توثيق جديدة
ح.م

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، الجمعة، طرح علامات توثيق جديدة مع إعادة تفعيل خدمة علامة التوثيق الزرقاء.

وحسب تغريدة لماسك، سيتم اطلاق علامة توثيق ذهبية للشركات ورمادية للحكومات وزرقاء للأفراد (سواء كانوا مشاهير أم لا)”.

وقال ماسك إنه سيتم التحقق يدويا من كافة الحسابات الموثقة قبل تفعيل العلامة، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف في تغريدة أخرى “يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المنظمة”، مشيرا إلى أنه سيقدم شرحا أكثر تفصيلا في الأسبوع المقبل.

وأوقفت الشركة مؤقتا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل ثمانية دولارات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، بسبب انتشار الحسابات المزيفة، وقال إن خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاء سيعاد إطلاقها في 29 نوفمبر الجاري.

وفي السابق، كانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.

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