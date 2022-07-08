تويتر يزيل أكثر من مليون حسب وهمي يوميا

قال مسؤولون في “تويتر” إن منصة التواصل الاجتماعي، تقوم بحذف أكثر من مليون حساب وهمي يوميا.

وبحسب مانقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن المسؤولين، فإن الحسابات الوهمية تمثل أقل بكثير من 5% من قاعدة المستخدمين النشطين خلال ثلاثة أشهر.

وقالت الشركة إنها “تراجع آلاف الحسابات التي أُخذ عينات منها بشكل عشوائي، باستخدام كل من البيانات العامة والخاصة مثل عناوين (IP)، وأرقام الهواتف، والموقع الجغرافي، وكيف يتصرف الحساب عندما يكون نشطًا، لتحديد ما إذا كان الحساب حقيقيًا أم لا”.

تأتي هذه الإفادة بعد أن هدد ماسك بوقف صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية والحسابات الآلية أقل من خمسة في المائة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك سابقا إن واحدة من أهم أولوياته بعد استحواذه على تويتر هي “التغلب على الحسابات الآلية والوهمية”.

وذكرت واشنطن بوست في تقرير لها أن صفقة شراء ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي في “خطر شديد” بسبب الشكوك حول عدد الحسابات الوهمية وصعوبة التحقق منها.

وقالت شركة تويتر إن المراجعين البشريين يفحصون يدويا آلاف الحسابات على المنصة بشكل عشوائي ويستخدمون مزيجا من البيانات العامة والخاصة من أجل تقدير نسبة الحسابات الوهمية والآلية على الخدمة وإبلاغ المساهمين بها.

وأضافت أنها لا تعتقد أن تقدير حجم مثل هذه الحسابات يمكن أن يتم خارجيا لأنه سيتطلب معلومات خاصة، لكنها رفضت التعليق على نوع البيانات التي ستوفرها لماسك.