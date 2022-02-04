“توينتي” الهولندي يرفض التفريط في زروقي

وضعه على رأس أولوياته لتجديد عقده

وضعت إدارة نادي توينتي الهولندي، النجم الجزائري الصاعد، رامز زروقي على رأس أولوياتها، من أجل إقناعه على البقاء في الفريق، معتبرة أنه أضحى يشكل قطعة أساسية في تشكيلة النادي.

وأكد المدير الرياضي للنادي الهولندي، يان ستروور، بأن الحفاظ على زروقي لأطول فترة ممكنة وتجديد عقده أضحت إحدى أولوياته، وهذا في تصريحات له نشرتها صحيفة “توبانتيا” الهولندية “الميركاتو لا يعني بالضرورة شراء لاعبين جدد، خاصة عندما تمتلك إمكانيات محدودة على الصعيد المادي، مثلما هو الحال معنا”، مضيفا “الأهم بالنسبة لفريقنا هو الاحتفاظ بالعناصر المؤثرة والأساسية، وعلى رأسها رامز زروقي، الذي سنبدأ التفاوض معه لتجديد عقده لأطول فترة ممكنة”.

يذكر، أن متوسط ميدان الخضر يرتبط مع ناديه بعقد يمتد إلى غاية صائفة 2023، ما يجعل إدارة النادي تصر على تجديد عقده خوفا من خسارته دون مقابل، خاصة مع العروض التي بدأ يتلقاها مؤخرا، وهذا موازاة مع تألقه المستمر مع تشكيلة “محاربي الصحراء” والثقة التي يحظى بها من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يعتمد عليه كلاعب أساسي في الفريق.