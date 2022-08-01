توينتي الهولندي يكشف عن عرض فينورد لضم لاعبه زروقي

فيما أكد مسؤولوه تشبثهم بمتوسط ميدان الخضر

تلقى نادي توينتي الهولندي عرضا رسميا من نظيره فينورد روتردام لضم لاعبه الجزائري، رامز زروقي، خلال فترة انتدابات اللاعبين الجارية حاليا.

وأكد المدير الرياضي لتوينتي الهولندي، يوم أمس، في تصريحات صحفية، العرض الذي قدمته إدارة نادي فينورد بشأن انتداب، رامز زروقي، من أجل تعويض الرحيل الوشيك للاعبه أورسنيس إلى بنفيكا البرتغالي.

وقال المدير الفني لتوينتي في تصريح لصحيفة “دي تلغراف” الهولندية: “نادي فينورد قدم لنا عرضا لضم لاعبنا زروقي، بعد اقتراب بيع لاعبه أورسنيس فريدريك لبنفيكا”.

وأوضح ذات المتحدث موقف إدارة فريقه من بيع رامز زروقي في الفترة الحالية. وقال: “لا نريد بيع أي لاعب من الفريق خاصة وأن المنافسات على وشك البداية، وتنتظرنا ابتداء من يوم الخميس مباريات الدور التمهيدي لمسابقة أوروبا ليغ”.

وأضاف: “إن زروقي مرتبط بعقد مع نادي توينتي لغاية نهاية موسم 2023/ 2024، وأهم شيء نفكر فيه الآن هو أن يتمكن من القيام بموسم جيد معنا، وسنحتفظ بلاعبينا، ولن نبيعهم إلا في الوقت الذي نراه مناسبا”.

للإشارة، فإن رامز زروقي وافق على تمديد عقده مع فريقه الحالي توينتي الهولندي في شهر مارس الماضي، وأضاف موسم آخر على عقده السابق إلى غاية 2024، زيادة على بند يشير إلى إمكانية إضافة سنة أخرى. وذلك بعد تألقه بشكل لافت في البطولة الهولندية وتقديمه مستويات ثابتة مع فريقه، وعلى العكس تعرض زروقي لانتقادات شديدة في المنتخب الوطني بسبب تراجع مستوياته خلال المباريات الأخيرة، خاصة الوجه المتواضع الذي ظهر به في المباراتين الفاصلتين أمام منتخب الكاميرون في تصفيات مونديال قطر.