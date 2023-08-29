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اقتصاد
بسبب خلل في النظام

“تويوتا” توقف الإنتاج بجميع مصانعها في اليابان

الشروق أونلاين
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“تويوتا” توقف الإنتاج بجميع مصانعها في اليابان
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تويوتا

أكدت شركة “تويوتا موتور” اليابانية لتصنيع السيارات يوم الثلاثاء، إنها أوقفت عملياتها في جميع مصانعها الـ14 باليابان، بسبب عطل في نظام الإنتاج.

وتعتبر “تويوتا” أكبر شركات تصنيع السيارات مبيعا في العالم، وتنتج مصانعها في اليابان ما يعادل ثلث المركبات التي تصنّعها سنويا.

فقد بلغ متوسط حجم إنتاج سيارات “تويوتا” في اليابان، 13500 سيارة يوميا في النصف الأول من العام. من دون احتساب سيارات  دايهاتسو وهينو.

وقال متحدث باسم الشركة إن سبب وقوع الخلل لا يزال سببه قيد التحقيق، مستبعدا في نفس الوقت فرضية الهجوم الإلكتروني.

وتابع المتحدث إن تويوتا أوقفت العمل في 12 مصنعا في سوقها المحلية اعتبارا من صباح الثلاثاء، قبل أن يتوقف العمل على مستوى المصنعين الأخيرين بعد الظهر. 

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