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تيارت.. اصطدام ثلاث سيارات يخلف 3 قتلى و5 مصابين

الشروق أونلاين
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تيارت.. اصطدام ثلاث سيارات يخلف 3 قتلى و5 مصابين

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور تسلسلي وقع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بولاية تيارت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الوحدة الرئيسية، مدعمة بالوحدة الثانوية لدائرة وادي ليلي، عقب وقوع حادث تمثل في اصطدام ثلاث سيارات بمنطقة الشميط، التابعة لبلدية قرطوفة ودائرة الرحوية.

وخلف الحادث وفاة ثلاثة أشخاص بعين المكان، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية “يوسف دمرجي” لتلقي العلاج اللازم.

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