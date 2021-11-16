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الجزائر

تيارت: مجهولون يحاولون رمي طالب من الطابق الثاني (فيديو)

الشروق أونلاين
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تيارت: مجهولون يحاولون رمي طالب من الطابق الثاني (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة أشخاص رمي طالب من نافذة قيل أنها بالإقامة الجامعية سعيدي محمد بولاية تيارت.

وظهر في الفيديو المتداول، الثلاثاء، عدد من الأشخاص يحاولون رمي شاب من المرجح أن يكون طالبا مقيما بالحي الجامعي سعيدي محمد من نافذة بالطابق الثاني.

كما يظهر في الفيديو صراخ عدد من الطلبة طالبين النجدة وإنقاذ الطالب، ولفت انتباه أعوان الأمن بالإقامة الجامعية لتفادي وقوع الجريمة.

واستنكرت أسرة الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، الجريمة وأعلنت تضامنها الكلي مع المكتب الجامعي تيارت في ما يحدث.

وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها ستقف إلى جانب الطالب حتى إن اقتضى الأمر الدخول في حركة احتجاجية عبر مديريات الخدمات الجامعية لرد الاعتبار له ومحاسبة كل من يمس بكرامته.

ولم يصدر أي تعليق حول الحادثة من قبل خلية الإعلام والاتصال بمديرية الخدمات الجامعية تيارت لحد الساعة.

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