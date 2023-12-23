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رياضة

تيتراوي يقترب من هذا النادي الأوروبي

علي بهلولي
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تيتراوي يقترب من هذا النادي الأوروبي
ح.م
ياسين تيتراوي.

يوشك اللاعب الدولي الجزائري ياسين تيتراوي أن يُغيّر الوجهة نحو نادٍ أخر، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط صانع الألعاب تيتراوي (20 سنة) مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وترغب إدارة نادي مونبلييه الفرنسي في انتداب تيتراوي، والاستفادة من خدماته انطلاقا من جانفي المقبل.

وقطعت المفاوضات شوطا معتبرا، وتوشك صفقة الانتقال أن تُبرم بِمبلغ مليون أورو. استنادا إلى تقرير بِهذا الشّأن نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، السبت.

وسبق لِابن ولاية المسيلة ارتداء أزياء المنتخبات الوطنية: الأواسط والأولمبي والمحلّي، وأحرز مع الأخير كأس العرب نسخة قطر 2021.

وفي الموسم الحالي، شارك ياسين تيتراوي في كلّ لقاءات نادي البارادو لِحساب البطولة الوطنية، وعددها 10 مواجهات، وخاضها كلّها أساسيا. وسجّل 3 أهداف، ووزّع 4 تمريرات حاسمة.

وبِخصوص نادي مونبلييه، فهو يشغل الرّتبة الـ 12، بعد مرور 17 جولة من عمر البطولة الفرنسية.

وسبق لِإدارة نادي البارادو التعامل مع نظيرتها لِفريق مونبلييه الفرنسي في صيف 2015، وبِالضّبط في إبرام صفقة تحويل المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

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