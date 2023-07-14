تيتراوي يوشك الإمضاء لِهذا النادي الأوروبي

اقترب لاعب نادي البارادو ياسين تيتراوي من تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسّط الميدان تيتراوي (19 سنة) مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وأبدت إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي تحمّسها لِانتداب ابن المسيلة، يقول موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي في أحدث تقرير له بِهذا الصّدد. وأضاف أن مسؤولي فريق البارادو اشترطوا استلام مبلغ لا يقلّ عن مليون أورو، لِتسريح اللاعب تيتراوي.

ووفقا للمصدر، فإن المفاوضات لا تزال جارية، وفرص انتقال تيتراوي إلى البطولة الكرواتية جدّ وارد.

وسبق لِتيتراوي إحراز كأس العرب نسخة قطر 2021، مع المنتخب المحلّي الجزائري.

وفي الموسم الحالي (تنقضي مدّته هذا السبت)، شارك ياسين تيتراوي في 25 مباراة مع نادي البارادو في البطولة الوطنية، يوجد بينها 23 مواجهة خاضها أساسيا، وسجّل هدفا.

وبِخصوص فريق دينامو زغرب، فقد نال مُؤخرا لقب البطولة الكرواتية للمرّة السادسة على التوالي، والـ 24 في تاريخه. وسيخوض مسابقة رابطة أبطال أوروبا انطلاقا من الـ 25 من جويلية الحالي.

وسبق لِدينامو زغرب أن أبرم صفقة ناجحة ما بين صيفَي 2013 و2018، مُمثّلة في انتداب المهاجم العربي هلال سوداني. كما درّبه الناخب الوطني الأسبق وحيد خليلوزيتش، في تجربة تلت الإشراف على فريق كوت ديفوار، وسبقت تأطير العارضة الفنية لـ “مُحاربي الصّحراء”.