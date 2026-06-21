تيرصام تطرح حافلة “CO-STAR” الجديدة بتجهيزات متطورة وتسليم فوري

أعلن مجمع تيرصام عن طرح حافلة “CO-STAR” الجديدة بسعة 30 مقعداً، والمجهزة بمجموعة من التقنيات الحديثة الموجهة لتعزيز مستويات الراحة والأمان للركاب والسائقين، مع توفيرها للتسليم الفوري.

وأوضح المجمع أن الحافلة الجديدة تجمع بين الأداء العالي والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة، بما يضمن تجربة نقل عصرية تستجيب لمتطلبات السلامة والراحة، سواء بالنسبة للرحلات المنتظمة أو خدمات النقل المختلفة.

وتضم حافلة “CO-STAR” نظام تكييف هواء عالي الكفاءة، وكاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة لتعزيز الأمن والسلامة، إلى جانب شاشة تلفزيون قياس 19 بوصة مزودة بقرص صلب ونظام راديو لتوفير وسائل الترفيه أثناء الرحلات.

كما زُودت الحافلة بمقاعد جلدية فاخرة، ووسائد هوائية (Airbags) لرفع مستويات الحماية، فضلاً عن منافذ USB لشحن الأجهزة الإلكترونية، بما يضمن راحة أكبر للمسافرين خلال التنقل.

ومن بين التجهيزات التقنية التي تتوفر عليها الحافلة، نظام ذكي للكشف عن سلوك السائق والمساعدة على القيادة الآمنة، وهو ما يعزز عوامل الوقاية والسلامة على الطرقات.

وأكد مجمع تيرصام أن حافلة “CO-STAR” تمثل حلاً حديثاً في مجال النقل، يجمع بين الجودة والراحة والأمان، مع الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال.

ووصف المجمع الحافلة بأنها قوية الأداء ومريحة ومزودة بأحدث التكنولوجيات، بما يوفر مستويات متقدمة من السلامة والراحة لجميع الركاب، مع أداء يلبي مختلف احتياجات النقل المهني.