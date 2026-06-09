-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
تشمل التلحيم والطلاء

تيرصام تعلن انطلاق تركيب خطوط إنتاج أوتوماتيكية لرفع الإدماج المحلي

الشروق أونلاين
  • 1166
  • 0
تيرصام تعلن انطلاق تركيب خطوط إنتاج أوتوماتيكية لرفع الإدماج المحلي
Tirsam Groupe
جانب من مراسم الاستقبال

أعلن مجمع “تيرصام” عن انطلاق عملية تركيب خطوط إنتاج أوتوماتيكية جديدة تشمل التلحيم والطلاء، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع نسبة الإدماج الوطني وتعزيز قدرات الصناعة المحلية.

وجاء الإعلان خلال استقبال مسير المجمع، سمير معلى، للرئيس المدير العام لمجموعة “جي أم سي” السيد QIU والوفد المرافق له، في زيارة شكلت محطة مهمة في مسار الشراكة بين الطرفين وتطوير مشاريع التصنيع بالمجمع.

وأكدت “تيرصام” أن هذا المشروع الصناعي يندرج ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصناعية، بما يسمح بتحسين الأداء ورفع مستويات الجودة والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية.

وتهدف المجموعة من خلال هذا الاستثمار التكنولوجي إلى توفير منتجات تستجيب لمعايير الجودة من حيث النوع والسعر، إلى جانب تطوير قدراتها الإنتاجية عبر إدماج أحدث التقنيات الأوتوماتيكية في مختلف مراحل التصنيع.

كما شددت الشركة على أن هذه الخطوة تعكس التزامها المتواصل بالوفاء بتعهداتها تجاه الزبائن والشركاء، ومواصلة مسار التحديث والتطوير بما يعزز مكانتها في السوق الوطنية ويدعم جهود ترقية الصناعة الجزائرية.

مقالات ذات صلة
لأول مرة منذ عامين.. شحنة جزائرية نادرة من الغاز المسال تصل إلى هذه الدولة

لأول مرة منذ عامين.. شحنة جزائرية نادرة من الغاز المسال تصل إلى هذه الدولة

رغم المنافسة.. الجزائر تظل رقماً صعباً في معادلة الغاز الإسبانية

رغم المنافسة.. الجزائر تظل رقماً صعباً في معادلة الغاز الإسبانية

طلبات متزايدة من عدة دول إفريقية للاستفادة من الخبرة الجزائرية في الطاقة

طلبات متزايدة من عدة دول إفريقية للاستفادة من الخبرة الجزائرية في الطاقة

سيفي غريب: محطة توليد الكهرباء أول خطوة في التعاون الجزائري-التشادي

سيفي غريب: محطة توليد الكهرباء أول خطوة في التعاون الجزائري-التشادي

صناعة الأدوية: رفع أكثر من 82 % من التحفظات المتعلقة ببلوغ الجزائر مستوى النضج الثالث

صناعة الأدوية: رفع أكثر من 82 % من التحفظات المتعلقة ببلوغ الجزائر مستوى النضج الثالث

تدشين مُركّب “الفقارة” السياحي في أدرار

تدشين مُركّب “الفقارة” السياحي في أدرار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد