تيرصام تعلن انطلاق تركيب خطوط إنتاج أوتوماتيكية لرفع الإدماج المحلي

تشمل التلحيم والطلاء

جانب من مراسم الاستقبال

أعلن مجمع “تيرصام” عن انطلاق عملية تركيب خطوط إنتاج أوتوماتيكية جديدة تشمل التلحيم والطلاء، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع نسبة الإدماج الوطني وتعزيز قدرات الصناعة المحلية.

وجاء الإعلان خلال استقبال مسير المجمع، سمير معلى، للرئيس المدير العام لمجموعة “جي أم سي” السيد QIU والوفد المرافق له، في زيارة شكلت محطة مهمة في مسار الشراكة بين الطرفين وتطوير مشاريع التصنيع بالمجمع.

وأكدت “تيرصام” أن هذا المشروع الصناعي يندرج ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصناعية، بما يسمح بتحسين الأداء ورفع مستويات الجودة والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية.

وتهدف المجموعة من خلال هذا الاستثمار التكنولوجي إلى توفير منتجات تستجيب لمعايير الجودة من حيث النوع والسعر، إلى جانب تطوير قدراتها الإنتاجية عبر إدماج أحدث التقنيات الأوتوماتيكية في مختلف مراحل التصنيع.

كما شددت الشركة على أن هذه الخطوة تعكس التزامها المتواصل بالوفاء بتعهداتها تجاه الزبائن والشركاء، ومواصلة مسار التحديث والتطوير بما يعزز مكانتها في السوق الوطنية ويدعم جهود ترقية الصناعة الجزائرية.