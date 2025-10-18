“تيرصام” تنال رخصة استيراد حافلات جديدة لتجديد أسطول النقل الجماعي

استلمت شركة تيرصام رخصة استيراد حافلات جديدة في إطار البرنامج الوطني لتجديد أسطول النقل الجماعي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبحضور الوزير الأول سيفي غريب، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، ووزير الصناعة يحيى بشير.

وتأتي هذه الخطوة لتشكل مرحلة جديدة في مسار تحديث قطاع النقل العمومي في الجزائر، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز من فعالية خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

وأكدت شركة تيرصام أن الحصول على هذه الرخصة يعكس ثقة السلطات العمومية في قدراتها التقنية والتنظيمية، ويجسد التزامها بدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل من خلال توفير مركبات حديثة، آمنة وعالية الجودة، مطابقة لأحدث المعايير الدولية في السلامة والأداء البيئي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من رؤيتها للمساهمة الفعلية في بناء مستقبل مستدام لقطاع النقل في الجزائر.