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جواهر

تيريزا ماي ترقص في يوم استقالة خلفها بوريس جونسون (فيديو)

جواهر الشروق
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تيريزا ماي ترقص في يوم استقالة خلفها بوريس جونسون (فيديو)

تداول ناشطون فيديو لرئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، وهي ترقص في يوم استقالة خلفها بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين.

وفي مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية ماي وهي تستمتع بأداء ديفيد كريغ في المهرجان الذي أقيم في هينلي في التايمز بأوكسفورد شاير ليلة الخميس 7 جويلية.

واستقال جونسون، الذي خلف ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، من منصب زعيم حزب المحافظين، الخميس 7 جويلية 2022 إلا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للوزراء حتى انتخاب خليفته.

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