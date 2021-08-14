تيريم يشيد بفيغولي ويرغب في بقائه مع غالاتسراي

بعد تألقه في لقاء الدوري الأوروبي

كال مدرب نادي غالاتسراي التركي، فاتيح تيريم، المديح للدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بعد أن أسهم في تأهل فريقه إلى الدور الأخير المؤهل للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، إثر الفوز على نادي سن جونستون الاسكتلندي، الخميس الماضي، إيابا بـ4ـ2، سجل منها نجم منتخب الجزائر هدفا رائعا، ذكر به جماهير النادي بالمستويات التي قدمها خلال المواسم الماضية.

وكان فيغولي دخل في صراع مع إدارة غالاتسراي منذ نهاية الموسم الماضي، بسبب رغبة الأخيرة في التخلص منه وبيعه قبل عام واحد من انتهاء عقده، بحجة عدم قدرتها على تحمل تبعات الراتب السنوي الكبير الذي يتقاضاه، والمقدر بحوالي 3.8 مليون يورو، في وقت سانده فيه تيريم وفضل الإبقاء عليه رغم ضغط الرئيس بوراك يلماز.

وقال فاتيح تيريم في تصريحات إعلامية بعد مباراة سان جونستون، تعليقا على ما قدمه فيغولي ووضعيته: “كان عليّ إجراء محادثة مع فيغولي بعد كل ما حدث”، وتابع: “لقد فزنا بالبطولات مع فيغولي وأنا مدرب يعمل مع اللاعب الذي يحتاجهم وهذا ما يقدمه لي فيغولي”، في إشارة صريحة إلى أنه لا زال بحاجة لخدمات الدولي الجزائري، رغم الانتقادات الكثيرة التي طالت الأخير منذ الموسم الماضي بعد تراجع مستوياته، مدرب المنتخب التركي السابق تابع إشادته بنجم فالنسيا الإسباني السابق، وصرح: “فيغولي لعب في مركزين مختلفين في لقاء سان جونستون..لقد تحدثت معه خصيصا حول الأمر حتى نقدم أفضل شيء ممكن للفريق”، قبل أن يضيف: “لقد لعب بشكل جيّد اليوم..كنت بحاجة للاعب خبرة من طينته في هذه المباراة”.

إلى ذلك، ترك مدرب غالاتسراي الانطباع بأنه يريد بقاء فيغولي مع النادي، ويتأكد موقفه المعارض لرئيس النادي المصر على تسريح النجم الجزائري، وقال تيريم: “إذا بقي فيغولي في الفريق سأكون سعيدا”، وأردف: “بالطبع كل شيء ممكن في كرة القدم والمعطيات تتغير من يوم لآخر، لكن كلما زاد عدد اللاعبين الذي يمكنني الاستفادة منهم سيكون ذلك أفضل”، في إشارة صريحة لرغبته في بقاء نجم وست هام الإنجليزي السابق، تيريم تابع تصريحاته قائلا: “أحاول الحفاظ على مستوى عالٍ.. وإذا لعب فيغولي كما أتوقع فسأكون سعيدا”، ولم يتضح لحد الآن الموقف النهائي لإدارة غلطة سراي إن كانت سترضخ لقناعة مدربها أم ستواصل الضغط على فيغولي لإجباره على الرحيل، وهو الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.