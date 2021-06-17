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اقتصاد

تير: الحكومة خصصت 1.3 مليار دولار لمواجهة كوفيد 19

الشروق أونلاين
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تير: الحكومة خصصت 1.3 مليار دولار لمواجهة كوفيد 19

قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، رضا تير، أن الحكومة خصصت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار لمواجهة كوفيد 19 في جميع المجالات.

وأوضح تير، الخميس،خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للإذاعة الوطنية أن المخصصات المالية التي وضعتها الحكومة شملت عدة مجالات وركزت بالأساس على النهوض بالاقتصاد وتجنب الجوانب السلبية.

وأشار تير  إلى إن “الحكومة اجتهدت بسن قوانين وإجراءات رغم أنها جاءت في ظرف أزمة صحية عالمية واستطاعت أن تتعامل معها وفق إجراءات عملية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المتعاملين الاقتصاديين، وتأجيل دفع الأقساط البنكية، وتخفيضات في قطاعات أخرى، وكذا ترحيل أعضاء الجالية الجزائرية في الخارج “.

وأضاف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، قائلا إن الحكومة الحالية حققت بعض أهداف ندوة الإنعاش الاقتصادي رغم تأثير الأزمة الصحية العالمية وتأخر صدور بعض القوانين “.

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