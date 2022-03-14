تيزانو يشيد بجهود الجزائر لإنجاح الألعاب المتوسطية

أشاد رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو بالجهود المبذولة من طرف الجزائر، والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها من أجل نجاح ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 ..

وقال دافيد تيزانو في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمسية الأحد :” أشكر السيد الرئيس على استقبالي، كما أشكر السيد الرئيس والحكومة الجزائرية على كل المجهودات والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها في هذا المجال والتي ستعود بالفائدة على الشباب الجزائري”.

وأكد تيزانو أنه ستكون له فرصة لزيارة الجنوب الجزائري وهي مناسبة لنقل صورة الجزائر الجميلة عبر هذه الألعاب المتوسطية، كما أشاد بحسن الضيافة التي حظي بها خلال زيارته للجزائر.

وكان رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، قد استقبل أمسية الأحد، من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، ووزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق ومحافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران محمد عزيز درواز.

سليم.ع