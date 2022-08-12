تيزي وزو: إتلاف 40 هكتار من الغابات في 13 حريق  

تسببت الحرائق التي نشبت الأربعاء، في المنطقة الشمالية من ولاية تيزي وزو، في إتلاف 40 هكتارا من الغابات و65 شجرة مثمرة.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن الخسائر قد نجمت عن نشوب 13 حريقا، ثلاثة منها كبيرة، و يتعلق الأمر بحريق سجل بتيفريت آت الحاج ببلدية اقرو، دائرة آزفون، و آخرا بمنطقة آيت خليلي وثالثا بناحية إيملال ببلدية عزازقة.

وقد أتت الحرائق الثلاث على 40 هكتارا من أشجار البلوط والسنديان الأخضر و40 شجرة زيتون و25 شجرة تين.

وتابعت الحماية المدنية أن وسائل بشرية ومادية كبيرة قد سخرت في عملية إطفاء النيران، إضافة إلى وسائل جوية لمكافحة الحرائق (هيلكوبتر وطائرات إخماد الحرائق)، وذلك من أجل التحكم في النيران والحيلولة دون انتشارها.

في هذا الصدد، وجهت الحماية المدنية نداء لمجموع السكان للتحلي باليقظة في هذا الموسم الذي يتميز بموجة حرارة شديدة.