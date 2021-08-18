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بعد خضوعها للمعاينة التقنية

تيزي وزو: إحصاء أكثر من 700 بناية و800 مستثمرة فلاحية تضررت من الحرائق

الشروق أونلاين
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تيزي وزو: إحصاء أكثر من 700 بناية و800 مستثمرة فلاحية تضررت من الحرائق

صرح الأمين العام لولاية تيزي وزو ميلود فلاحي، أنه قد تم إحصاء 794 بناية و831 مستثمرة فلاحية متضررة من حراق الأسبوع الماضي بالولاية، وهذا بعد خضوعها للمعاينة التقنية من قبل لجان تقييم.

وأوضح فلاحي، الثلاثاء الذي يترأس خلية أزمة حرائق الغابات بالولاية أنه من بين 794 بناية خضعت للخبرة من قبل مهندسين والمراقبة التقنية للبنايات بتيزي وزو والولايات الاخرى المجندين لهذا الغرض فإن 752 هي شقق (فردية وجماعية) و42 أخرى تمثل مؤسسات مدرسية.

و ذكر بأن مصالح المراقبة التقنية للبنايات ستقوم بتصنيف البنايات حسب الفئات وحسب مستوى الأضرار التي تعرضت لها (أخضر و برتقالي و أحمر) مضيفا أن اللجان سيكلفون بعد ذلك بإعداد كشف كمي للخسائر.

و تابع قوله أن التقييم المالي سيتم من قبل لجنة أخرى أما على المستوى الولائي أو المركزي.

أما بخصوص المؤسسات المدرسية فقد أشار إلى أن الخسائر المسجلة ليست كبيرة باستثناء مؤسستين تتطلبان أشغال هامة مضيفا أن هذه المؤسسات سيتم التكفل بها بسرعة من أجل تحضيرها للدخول المدرسي المقبل.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي الذي سجل خسائر كبيرة جراء الحرائق، فقد أوضح فلاحي أن فرقا من المهندسين الفلاحيين من تيزي وزو و ولايات أخرى (أكثر من 80 مهندس من خارج الولاية) قد أحصوا ما بين الأحد والإثنين ما مجموعه 832 مستثمرة فلاحية تضررت من جراء الحرائق.

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التعليقات
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  • Bledar

    Il faut faire une enquête, par ce que il y a toujours des profiteurs

    1

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