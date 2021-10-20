تيزي وزو: اصطدام حافلة للنقل المدرسي بسيارة يخلف قتيلين و7 جرحى
شهدت ولاية تيزي وزو، صباح الأربعاء، حادث مرور خطير، حيث تسبب اصطدام حافلة للنقل المدرسي بسيارة، في وفاة شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح.
وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد تدخلت الوحدات التابعة لولاية تيزي وزو على الساعة 06 و 53د، على إثر حادث مرور اصطدام بين حافلة للنقل المدرسي وسيارة بالطريق الوطني رقم 24 بلدية أزفون.
وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخصين (صاحبا السيارة) وإصابة 07 آخرين بجروح، منهم 05 تلاميذ تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
تدخلت وحداتنا بولاية #تيزي_وزو على الساعة 06 و 53د، على إثر #حادث_مرور
إصطدام بين حافلة #للنقل_المدرسي و 01 سيارة بالطريق الوطني رقم 24 #بلدية_أزفون خلف وفاة 02 شخصين (صاحبا السيارة) و إصابة 07 أخرين بجروح، منهم 05 تلاميذ تم إسعافهم ونقلهم #للمستشفى المحلي.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 20, 2021