تيزي وزو: اصطدام حافلة للنقل المدرسي بسيارة يخلف قتيلين و7 جرحى

شهدت ولاية تيزي وزو، صباح الأربعاء، حادث مرور خطير، حيث تسبب اصطدام حافلة للنقل المدرسي بسيارة، في وفاة شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح.

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد تدخلت الوحدات التابعة لولاية تيزي وزو على الساعة 06 و 53د، على إثر حادث مرور اصطدام بين حافلة للنقل المدرسي وسيارة بالطريق الوطني رقم 24 بلدية أزفون.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخصين (صاحبا السيارة) وإصابة 07 آخرين بجروح، منهم 05 تلاميذ تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.