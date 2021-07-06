تيزي وزو الأولى وطنيا.. وبومرادس في الريادة رغم الإضرابات

بنسبة نجاح بلغت 87 بالمائة في"البيام"

احتلت، ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012، للسنة 14 على التوالي دون إخفاق بنسبة نجاح بلغت 87 بالمائة ونسبة قبول تجاوزت 89 بالمائة، تليها في المرتبة الثانية ولاية سطيف، فيما تمكنت ولاية بومرداس من المحافظة على الريادة، أين حجزت مكانا لها ضمن الأوائل برغم الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها الولاية في كل موسم دراسي.

وافتكت، ولاية تيزي وزو للسنة 14 على التوالي المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة والذي أجري في الفترة بين الـ15 والـ17 جوان المنصرم، بنسبة نجاح بلغت 87 بالمائة في حين تم تسجيل قبول نسبة 89.29 بالمائة من التلاميذ بأقسام السنة أولى ثانوي، عقب احتساب نتائج “التقويم المستمر”، بالمقابل فقد تمكنت 178 متوسطة من تحقيق نسبة نجاح أكبر من نسبة النجاح الوطنية، أي أكبر من نسبة 64.46 بالمائة، في حين استطاعت ثلاث متوسطات من تحقيق نسبة نجاح أقل من النسبة الوطنية، فيما تحصلت 3 متوسطات أخرى على نسبة نجاح كاملة 100 بالمائة بتسجيلها صفر نسبة رسوب. كما افتكت ثلاث تلميذات معدل أكبر من 19 من 20، في حين بلغ عدد المترشحين الذين تحصلوا على معدل أكبر من 18 من 20، 129 ناجحا، فيما تحصلت 140 متوسطة على نسبة نجاح فاقت 81 بالمائة عبر إقليم الولاية.

وبخصوص ترتيب الولايات حسب نسب النجاح، فقد تمكنت ولاية سطيف من احتلال المرتبة الثانية بعد تيزي وزو، تليها في المرتبة الثالثة ولاية بومرداس والتي استطاعت أن تحجز مكانا لها ضمن الأوائل وتحافظ على الريادة وعلى الاستقرار في النتائج على مدار السنوات بفضل المستوى العالي الذي يتمتع به التأطير البيداغوجي والتربوي على اعتبار أن الأساتذة يقدمون عملا جبارا ويبذلون جهودا ملفتة للانتباه، برغم الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها الولاية على مدار السنة الدراسية.

وقد جاءت ولاية معسكر في المرتبة الرابعة، تليها في المرتبة الخامسة ولاية سوق أهراس، وأما المرتبة السادسة فكانت من نصيب ولاية بجاية هي الأخرى استطاعت أن تحافظ على الريادة رغم الإضرابات والاحتجاجات، فيما تمكنت ولاية جيجل من الظفر بالمرتبة السابعة، تليها ولاية عنابة في المرتبة الثامنة، لتأتي ولاية عين تيموشنت في المرتبة التاسعة ضمن الأوائل.