تيزي وزو تتوقع جني أكثر من 5800 قنطار من الفلين خلال 2026

تتوقع محافظة الغابات بولاية تيزي وزو جني نحو 5821 قنطاراً من الفلين خلال سنة 2026، بزيادة ملحوظة مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل إنتاجاً بلغ 4029 قنطاراً، في إطار العودة إلى اعتماد نظام “الحصص المنظمة” الهادف إلى تثبيت الإنتاج السنوي في حدود 5000 قنطار.

وأوضح المكلف بملف الفلين بمحافظة الغابات، حميد قوسم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية الجني المرتقب انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة ستشمل 20 مقاطعة غابية موزعة عبر 12 غابة بالولاية، على أن تتولى المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية “جرجرة” تنفيذ العملية، بما في ذلك توظيف اليد العاملة الموسمية، فيما سيتم تنصيب ورشات الجني بعد نجاح اختبارات رفع اللحاء.

وأشار المتحدث إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في انفصال الفلين طبيعياً عن جذع الشجرة، ما يستدعي قيام فرق مختلطة بإجراء معاينات ميدانية قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة، حيث يتم التأكد من سهولة انفصال الفلين وعدم وجود مقاومة قبل الشروع في تنصيب الورشات.

وأضاف أن توقعات الموسم الحالي تندرج ضمن العودة إلى استغلال الفلين وفق نظام الحصص المنظمة، الذي يقوم على استغلال قطع محددة داخل غابات البلوط الفليني وفق دورة استغلال تتراوح بين تسع واثنتي عشرة سنة.

وأكد أن هذه المقاربة المستدامة تضمن توفير كميات مستقرة ومنتظمة وقابلة للتوقع من الفلين في السوق، مع الحفاظ على النظام البيئي لغابات البلوط الفليني وحمايتها من المخاطر الصحية النباتية والحرائق.

وتُوجَّه المادة الأولية المستخرجة إلى تموين النسيج الصناعي التحويلي، لاسيما في مجالات صناعة السدادات والعزل الحراري والديكور الداخلي، إلى جانب استعمالات مبتكرة أخرى مثل بلاط الأرضيات.

وفي سياق متصل، كشف حميد قوسم عن إطلاق أول عملية من نوعها لاسترجاع الفلين خارج موسم الجني خلال السنة الجارية، حيث أُسندت المهمة إلى المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية “جرجرة” التي سخرت لها نحو 20 عاملاً موسمياً.

وتهدف هذه العملية إلى تنظيف المناطق الغابية الكثيفة واسترجاع الفلين الموجود على الخشب المقطوع الناتج عن الأشغال الحراجية ومشاريع إنجاز الخنادق الواقية من الحرائق، إضافة إلى الفلين المستخرج من الأشجار الميتة أو المتساقطة.

وقد مكنت هذه العملية، إلى غاية الآن، من جمع 212 قنطاراً من الفلين الناتج عن الأشغال الحراجية و36 قنطاراً من الأشجار الميتة والمتساقطة، أي ما مجموعه 248 قنطاراً من قطع الفلين.

يُذكر أن غابات البلوط الفليني بولاية تيزي وزو تمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 23 ألف هكتار.