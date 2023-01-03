تيزي وزو: حجز طائرتي درون لدى زائر للولاية

قام عناصر الدرك الوطني لولاية تيزي وزو بتوقيف شخص قادم للمنطقة وبحوزته أجهزة حساسة من بينها طائرتي درون.

وحسب بيان للدرك فقد تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لولاية تيزي وزو من توقيف شخص يملك طائرتي درون.

وأوضح البيان أن القضية تعود إلى تاريخ 1 جانفي 2023 حيث تحصلت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو على معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص قادم من ولاية أخرى كان على متن سيارة سياحية وبحوزته عتاد حساس.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على طائرتي درون نوع : dji phantom standard et dji mavic pro مسيرتين عن بعد مجهزتين بكاميرات وبجميع لواحقهما، 3 بطاقات ذاكرة وحامل مغناطيسي يستعملون في عملية التصوير.

وعليه تم حجز الأجهزة الحساسة ولواحقها مع توقيف المعني وتحويل المركبة إلى مقر فصيلة الأبحاث، وفتح تحقيق في القضية حيث سيتم تقديم الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة فور إنتهاء التحقيق. يضيف البيان