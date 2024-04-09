تيزي-وزو: متطوعون يبنون منزلا لثلاثة أيتام في أقل من شهر

تسلم المنزل الذي شيده متطوعون بماكودة، يوم الإثنين 8 أفريل 2024.

عرفت بلدية ماكودة الواقعة شمال ولاية تيزي-وزو حدثا مميزا خلال رمضان حيث قام متطوعون ببناء وتجهيز منزل لثلاثة أيتام في أقل من شهر.

المنزل الذي تم تسلمه ليلة أمس الإثنين، 8 أفريل، تمت تسميته “أخام أوسيرم” أي ما ترجمته “منزل الأمل”.

هذا المنزل الذي تم بناؤه في وقت قياسي لم يتجاوز العشرين يوما كان استجابة لنداء أطلقه الأطفال الثلاثة عبر صفحة “حصة اليد فاليد” لصاحبها نعيم سلطاني بداية الشهر، حيث وجد هؤلاء أنفسهم يسكنون في محل منحته لهم بلدية ثيرميثين، التي ينحدرون منها، بعد أن وجدوا أنفسهم بدون منزل بعد وفاة والديهم.

النداء عرف استجابة وتجند أرمادة من المتطوعين من مختلف الأعمار والمانحين الذين عملوا ليلا ونهارا من أجل أن يحيي هؤلاء اليتامى العيد في بيت جديد.

فبعد أن تبرع السيد، حسان بوجمعة، بقطعة الأرض ذات مساحة 300 متر مربع والتي أقيم عليها المنزل، تطوع مقاول ومهندس معماري لبناء المسكن كما ساهم رئيس البلدية في تسهيل التدابير الإدارية، إضافة إلى متطوعين من ماكودة ومختلف بلديات الولاية وآخرين أتوا حتى من ولايات بويرة، بومرداس وبجاية، وهم الوافدون الذين تطوعت نساء القرية من أجل تحضير الإفطار والسحور لهم طيلة أيام عملهم في الورشة.