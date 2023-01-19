تيزي وزو: وفاة شرطي وإصابة آخر خلال تدخلهما لإنقاذ عائلة

أعلنت المدرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة شرطي وإصابة آخر بجروح بعد تدخلهما لإنقاذ عائلة ببلدية فريحة، بولاية تيزي وزو.

وأكدت المديرية في بيان لها وفاة شرطي وإصابة آخر بجروح بليغة، بعد تعرضهما لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء تأدية المهام، بولاية تيزي وزو، منتصف ليلة الأربعاء 18 جانفي 2023.

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت بعد التدخل الفوري لقوات شرطة فريحة (أمن ولاية تيزي وزو)، استجابة لنداء نجدة بوجود شخص في حالة هيجان يقوم بالاعتداء على أفراد عائلته داخل المسكن، بوسط المدينة.

وفي محاولة لتهدئة المعتدي بعين المكان، فاجأ هذا الأخير عنصرين من قوات الشرطة بسلاح أبيض، أصاب كل من مفتش الشرطة شالة سمير بطعنة قاتلة، وزميله عون الشرطة بجروح بليغة. يضيف بيان الأمن الوطني.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف المعتدي (35 سنة) من قبل مصالح الشرطة، مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.

للإشارة فإن الشرطي المتوفي، شالة سمير (46 سنة) متزوج وأب لطفلتين، يقيم بقرية أخربان ببلدية فريحة (تيزي وزو).