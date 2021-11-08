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تيزي وزو: وفاة 3 أشخاص في احتراق منزل

الشروق أونلاين
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تيزي وزو: وفاة 3 أشخاص في احتراق منزل

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق شب في منزل عائلي وسط مدينة تيزي وزو، فيما تم إنقاذ باقي أفراد العائلة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، الاثنين، أن وحداتها تدخلت مساء الأحد من أجل إخماد حريق شب في طابق أرضي بوسط مدينة تيزي وزو.

وتسبب الحريق في وفاة 03 نساء وكذا احتراق غرفتين بالطابق الأرضي، وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي المنزل و أفراد العائلة.

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