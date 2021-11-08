تيزي وزو: وفاة 3 أشخاص في احتراق منزل
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق شب في منزل عائلي وسط مدينة تيزي وزو، فيما تم إنقاذ باقي أفراد العائلة.
وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، الاثنين، أن وحداتها تدخلت مساء الأحد من أجل إخماد حريق شب في طابق أرضي بوسط مدينة تيزي وزو.
وتسبب الحريق في وفاة 03 نساء وكذا احتراق غرفتين بالطابق الأرضي، وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي المنزل و أفراد العائلة.
تدخلت وحداتنا #تيزي_وزو ليلة أمس من أجل إخماد #حريق شب في الطابق أرضي لبناية متكونة من ط أرضي+01 ط على مستوى وسط المدينة #بماكودة ، تسبب الحريق في وفاة 03 أشخاص من جنس أنثى وكذا إحتراق غرفتين بالطابق الارضي، تم اخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي المنزل و أفراد العائلة.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) November 8, 2021