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تيست أطلس: مقروط اللوز الجزائري الحلوى الأفضل في العالم

الشروق أونلاين
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تيست أطلس: مقروط اللوز الجزائري الحلوى الأفضل في العالم
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مقروط اللوز.. الحلوى الأفضل في العالم

اختار زوار موقع “TasteAtlas” المتخصّص في تقييم المطاعم عبر العالم، حلوى مقروط اللوز الجزائري، كأفضل حلوى بسكويت (Cookies) في العالم.

وحصلت حلوى مقروط اللوز، التي يعرّفها الموقع بأنها “قطع من الدقيق والسكر، تذوب في الفم بمجرد تناولها”، على تقييم بـ 4.6 من مجموع 5 نقاط.

وصنّفت الحلويات التي تزّين أطباق العائلات الجزائرية في مختلف المناسبات، على غرار عيد الفطر الذي يعقب شهر رمضان، بين حلويات العالم الـ5 الأكثر تقييما على “TasteAtlas”، صيف العام الماضي.

ويفضّل زوار الموقع مقروط اللوز، على كعكة حبيبات الشكلاطة الأمريكية، وحلوى الصابلي الفرنسية، وألفاخوريس الأرجنتينية.

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