-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الأحوال الجوية: أمطار ورياح عبر 11 ولاية
الجزائر
حسب بيان لمصالح الأمن

تيسمسيلت: توقيف شبكة تروج منشورات تحريضية مقابل أموال

الشروق أونلاين
  • 1284
  • 1
تيسمسيلت: توقيف شبكة تروج منشورات تحريضية مقابل أموال

تمكنت مصالح الأمن بولاية تيسمسيلت توقيف شبكة إجرامية تروج منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل أموال تلقاها عناصرها.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فان الشبكة كانت تحرض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي، ومكنت التحقيقات من توقيف مشتبه فيه بتيسمسيلت.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه فيه فتح حسابات رقمية لترويج مناشير لتنظيم رشاد الإرهــابي، اثر تلقيه أوامر بالدفع عبر حسابه البريدي من طرف نشطاء يمقيمون بالجزائر والخارج.

إلى ذلك نشر المشتبه فيه بالمقابل مضامين تحريضية عبر الانترنت، أين تلقى المشتبه فيه مبلغ إجمالي قدره 336,700 دج، المبلغ تلقاه خلال الفترة بين 01/02/2020 إلى 15/05/2021.

ليتم بعدها تقديم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت، اين تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، عن تهم نشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة تمس بالأمن العمومي، وتلقي أموال داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والتحريض على التجمهر غير المسلح.

مقالات ذات صلة
حادثة أستاذات برج باجي مختار: وزير التربية يصدر قرارا جديدا

حادثة أستاذات برج باجي مختار: وزير التربية يصدر قرارا جديدا

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 ماي 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 ماي 2021

حجز 4 قناطير من الدجاج غير الصالح للاستهلاك بباتنة

حجز 4 قناطير من الدجاج غير الصالح للاستهلاك بباتنة

المحكمة العليا ترفض طلب الطعن بالنقض في قضيتي حداد والإخوة “كونيناف”

المحكمة العليا ترفض طلب الطعن بالنقض في قضيتي حداد والإخوة “كونيناف”

شعابنة: الإجراءات المفروضة على الجالية تعجيزية

شعابنة: الإجراءات المفروضة على الجالية تعجيزية

الحسم 2021.. تمرين تكتيكي جديد بالناحية العسكرية الثالثة (صور)

الحسم 2021.. تمرين تكتيكي جديد بالناحية العسكرية الثالثة (صور)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ابو اسحاق

    انصح تنظيم رشاد ان يذهب لفلسطين من اجل الجهاد في سبيل الله وتحرير القدس العربي الشريف ثالث الحرمين واولي القبلتين والاقصي المبارك من الصهاينة اليهود المحتلون افضل له من محاربة وقتل اخوانهم المسلمين بالجزائر وغيرها . الي فلسطين يا رشاد والي غزة

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد