تيطراوي سيرتدي رقم 8… ويكتشف دوري أبطال أوروبا

بعد ترسيم تعاقده مع لانس الفرنسي حتى 2031

أعلن نادي لانس الفرنسي، المنافس في الرابطة الأولى لكرة القدم “الليغا1″، تعاقده رسمياً مع الدولي الجزائري ياسين تيطراوي بعقد طويل الأمد يمتد حتى جوان 2031.

وجاء انتقال تيطراوي إلى لانس قادماً من نادي شارلوروا البلجيكي، الذي انضم إليه صيف عام 2024، ليلتحق صاحب الـ23 عاماً بالنادي الفرنسي المتأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقد تخرج تيطراوي من أكاديمية نادي بارادو، حيث برز في سن مبكرة كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الجزائرية؛ وشارك مع الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، قبل أن يفرض نفسه سريعاً كعنصر أساسي في تشكيلة النادي العاصمي، ليخوض بعدها تجربة الاحتراف الخارجي في الدوري البلجيكي.

وخلال فترة تواجده مع شارلوروا، أثبت ابن ولاية المسيلة إمكاناته العالية، حيث صُنف بين أفضل لاعبي خط الوسط في البطولة البلجيكية الممتازة. وفي موسم 2025-2026، لفت الأنظار بفضل مجهوده البدني الكبير، ودقة تمريراته في بناء اللعب، ونشاطه الدفاعي، مساهماً بشكل مباشر في تأهل فريقه إلى الأدوار التمهيدية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، تواجد تيطراوي ضمن قائمة المنتخب الوطني الجزائري التي اختارها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

من جهته، أعرب المدير الرياضي لنادي لانس، جان- لويس ليكا، عن سعادته بإنهاء الصفقة، مؤكداً أن اللاعب كان محط متابعة طويلة الأمد وفضّل المشروع الرياضي للنادي، مشيداً بقدرته على اللعب تحت الضغط والتقدم بالكرة، واصفاً إياه بأنه يجسد مستقبل المنتخب الجزائري ونادي لانس. وسيرتدي ياسين تيطراوي القميص رقم 8 مع نادي لانس، ليخوض لأول مرة في مسيرته الكروية منافسات دوري أبطال أوروبا، طامحاً إلى كتابة فصل جديد من النجاح بألوان نادي “الدم والذهب”.