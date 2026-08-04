“تيطراوي سيمنحنا حلولاً تكتيكية مهمة”

جان لويس ليكا... المدير الرياضي لنادي لانس الفرنسي:

أبدى جان-لويس ليكا، المدير الرياضي لنادي لانس الفرنسي، سعادته البالغة بضم الدولي الجزائري ياسين تيطراوي بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2031، مشيداً بالقيمة الفنية والإنسانية الكبيرة التي سيوفرها اللاعب لخط وسط الفريق خلال الاستحقاقات القادمة.

وأكد ليكا في تصريحاته الصحفية: “نحن سعداء للغاية بإتمام التعاقد مع ياسين، فهو لاعب كنا نتابعه باهتمام شديد منذ فترة طويلة، وقد أظهر رغبة كبيرة ومنح الأولوية المطلقة للمشروع الرياضي الذي نقدمه هنا في نادي لانس. يمتلك ياسين زاداً وفنياً عالياً ومؤهلات تقنية ممتازة، حيث صُنف بجدارة كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري البلجيكي خلال الموسمين الماضيين مع نادي شارلوروا.”

وأضاف المدير الرياضي موضحاً الإضافة التكتيكية المتوقعة من صاحب الـ23 عاماً: “سيمنحنا ياسين حلولاً تكتيكية مهمة، أبرزها قدرته العالية على اللعب تحت الضغط العالي، وتدوير الكرة بذكاء مع الاستمرار في التمرير والتقدم بها دائماً نحو الأمام لبناء الهجمات.” ولم تقتصر إشادة ليكا على الجانب الفني فقط، بل عرّج على شخصية اللاعب قائلاً: “على الصعيد الإنساني، ينضم إلينا شاب يتميز بالبساطة والاجتهاد والعمل الجاد، وهي خصائص وأخلاق عالية يثني عليها كل من عمل معه أو عرفه عن قرب. وفي سن الثالثة والعشرين، يمثل ياسين بوضوح مستقبل المنتخب الجزائري، وأصبح الآن رسمياً جزءاً أساسياً من مستقبل نادي لانس.”