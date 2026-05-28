تيطراوي وزرقان ضمن التشكيلة المثالية للدوري البلجيكي

عمر سلامي
ياسين تيطراوي

اختير الثنائي الجزائري، ياسين تيطراوي وآدم زرقان ضمن التشكيلة المثالية للموسم، في الدوري البلجيكي.

وبصم تيطراوي على موسم مميّز مع ناديه شارلوروا، حيث شارك في 35 مباراة بالدوري البلجيكي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، كما خاض متوسط الميدان مباراتين في منافسة كأس بلجيكا.

ومن جهته تألق آدم زرقان، هذا الموسم مع ناديه سانت جيلواز، إذ شارك في 37 مباراة في الدوري البلجيكي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما لعب 8 مباريات في منافسة رابطة أبطال أوروبا، إلى جانب مواجهة السوبر البلجيكي و3 مباريات في كأس بلجيكا.

