تيكاد 2025: وزير اقتصاد المعرفة يمثل الجزائر في المؤتمر الدولي بطوكيو

في إطار تعزيز حضور الجزائر على الساحة الدولية، يشارك نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، في فعاليات المؤتمر الدولي طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد 2025) الذي يُعقد في مدينة يوكوهاما باليابان من 20 إلى 22 أوت 2025.

ويُمثل الوزير، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، ومواصلة تعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية من خلال شراكات استراتيجية في مجالات الاقتصاد، الابتكار، والاستثمار، وفقا لبيان صادر عن وزارة اقتصاد المعرفة.

ويُعقد هذا الحدث البارز بتنظيم مشترك بين الاتحاد الإفريقي واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وبحضور ممثلين عن خمس وخمسين دولة، إلى جانب السلطات اليابانية والمنظمات الدولية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لاسيما في ما يتعلق بالركائز الثلاث الأساسية لـ”تيكاد” والمتمثلة في الاقتصاد، والمجتمع، والسلم والاستقرار .

وتأتي مشاركة الجزائر لتؤكد حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية الكبرى، وترجمة التزامها الراسخ بدعم مسار التنمية في القارة الإفريقية من خلال توطيد شراكات استراتيجية مع اليابان وسائر الشركاء الدوليين. وخلال هذه الزيارة، سيجري السيد الوزير لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين يابانيين وأفارقة، إلى جانب محادثات مع شخصيات دولية وممثلي هيئات اقتصادية ومالية، وذلك لبحث سبل توسيع مجالات التعاون والاستثمار وتعزيز التكامل الإقليمي.

كما سيولي السيد الوزير اهتمامًا خاصًا بالتعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، حيث سيلتقي بعدد من الفاعلين في النظام البيئي للمؤسسات الناشئة اليابانية لاستكشاف فرص شراكة جديدة تتيح تبادل الخبرات وتطوير مشاريع تكنولوجية بين البلدين.

وتؤكد الجزائر من خلال هذه المشاركة على التزامها بدعم التعاون الإفريقي–الياباني وتوسيع فضاءات الشراكة الاقتصادية، بما يفتح آفاقًا واعدة للتنمية المستدامة ويكرّس مكانتها كأرض للفرص الاستثمارية تتوفر على مناخ ملائم للإبتكار و المقاولاتية.