وسط تحذيرات من الصعود إلى المرتفعات الجبلية

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البويرة من أجل انقاذ 6 أشخاص كانوا محاصرين وسط الثلوج بمنطقة تيكجدة، فيما لا تزال العملية متواصلة لإنقاذ عالقين آخرين.

وأوضحت المصالح المعنية في بيان لها أن “يوم 02 / 12/ 2021 على الساعة 23:20 ليلا تدخلت فرقة grimp بتيكجدة من اجل انقاذ 6 اشخاص (5 رجال و امرأة ) محصورين في وسط الثلوج بطريق ترابية بمفترق الطرق “طريق بحيرة اوغلميم و طريق آث رقان” أثناء عاصفة ثلجية قوية مصحوبة برياح قوية”.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إنقاذ المعنيين وإخراج السيارة على الساعة الواحدة صباحا، داعية المواطنين إلى عدم الصعود لمنطقة تيكجدة فى هكذا ضروف خطر حقيقي.

من جهة أخرى أشارت الحماية المدنية إلى أنه تم تحديد مكان عالقين آخرين في تيكجدة بتقنية gps وبعد التواصل معهم اتجهت فرق خاصة من GRIMP لإنقاذهم.

تساقط الثلوج: هذا ما حذرت منه مصالح الحماية المدنية

وفي 29 نوفمبر 2021، طلبت المديرية العامة للحماية المدنية من المواطنين عدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية التي تشهد تساقطا كثيف للثلوج لتفادي مختلف الحوادث.

وأفاد بيان لمصالح الحماية، الإثنين “على المواطنين عدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية التي تشهد تساقط كثيف الثلوج، وهذا لتفادي مختلف الأخطار والحوادث وتسهيل تنقل مصالح الحماية المدنية في حال طلب النجدة من طرف مختلف المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة و الأمراض المزمنة وحالات الولادة المفاجئة والقصور الكلوي”.