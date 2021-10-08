تيكجدة والشلف ومستغانم تستقطب الأندية والوفاق يصنع الاستثناء

أغلبها فضّلت التربص داخل الوطن تحضيرا للموسم الجديد

فضلت أغلب الأندية الناشطة في حظيرة الكبار برمجة تحضيراتها وتربصاتها المغلقة داخل الوطن، وهذا خلاقا للموسم السابقة التي كان التنقل إلى الخارج تقليدا ميدانيا تحول إلى أشبه بالهجرة الجماعية إلى تونس والمغرب وفرنسا وتركيا ومختلف البلدان التي يراها المسيرون مناسبة لضمان تحضيرات جيدة، حيث يعد وفاق سطيف الفريق الوحيد الذي صنع الاستثناء لحد الآن، باختياره التربص في قمرت بتونس، فيما استقطبت مركبات تيكجدة والشلف عديد الأندية الجزائرية التي تراهن على ضمان جاهزيتها للموسم المقبل.

أصبح اهتمام أندية القسم الأول منصبا على إنجاح تحضيراتها قبل أيام قليلة عن انطلاق الموسم الكروي المقبل، وفي مقدمة ذلك الفرق التي ستكون على موعد مع المنافسات القارية، على غرار وفاق سطيف وشبيبة القبائل وشبيبة الساورة وشباب بلوزداد وغيرها، ما جعلها تعد العدة لمتطلبات الموسم الكروي المقبل، حيث فضلت العديد منها اختيار الوجهة التي تراها مناسبة لبرمجة تربصات مغلقة تتماشى مع البرنامج التحضيري المسطر لهذا الغرض. وفي الوقت الذي اختار وفاق سطيف شد الرحال إلى تونس، حيث فضل برمجة تربص مغلق يدوم أسبوعين في نواحي قمرت، فإن بقية الأندية الجزائرية اختارت استكمال تحضيراتها داخل الوطن، مع اختيار مركبات رياضية لفتت الانتباه خلال السنوات الأخيرة، على غرار مركب تيكجدة بالعاصمة الذي احتضن تربص شبيبة القبائل وهلال شلغوم العيد، في الوقت الذي التحق أولمبي المدية بالركب هو الآخر.

كما يعد مركب الشلف محل إشادة عديد الأندية التي فضلت أن تشد الرحال إليه، وفي مقدمة ذلك مولودية وهران تحت قيادة المدرب آيت جودي، حيث استغلت الحمراوة الفرصة لبرمجة عدة مباريات ودية، منها مباراة وادي سلي. وفي السياق ذاته، يحل اليوم نجم مقرة بذات المكان، بعدما استهل أبناء عباس تحضيراتهم لمدة أسبوعين في ملعب الإخوة بوشليق. في المقابل، اختارت أندية أخرى تحويل الوجهة نحو مدينة مستغانم المعروفة هي الأخرى بعديد المرافق والمركبات التي تساهم في تفعيل عملية التحضير، على غرار ما قام به بطل الموسم المنصرم شباب بلوزداد تحت قيادة المدرب بختي في انتظار التحاق المدرب الجديد باكيتا، والكلام ينطبق أيضا على اتحاد الجزائر الذي خاض تربصا في هذه المدينة السياحية الهادئة، فيما يزاول اتحاد بسكرة تحضيراته منذ الأسبوع المنصرم في الجزائر العاصمة، وهذا بين غابة بوشاوي وملعب بن حداد بالقبة، تحت إشراف المدرب الجديد يوسف بوزيدي، أما نادي بارادو فكان قد خاض تربصا في نواحي سرايدي بعنابة، تربص وصفه المدرب شريف الوزاني بالمفيد، في انتظار تفعيله وفق البرنامج المسطر قبل انطلاق البطولة. يحدث هذا في الوقت الذي اختار وفاق سطيف التربص لمدة أسبوعين في مدينة قمرت التونسية، حيث عبر المدرب نبيل الكوكي عن ارتياحه للنتائج التي وصل إليها لحد الآن، وهذا قبل أيام قليلة قبل شد الحال نحو موريتانيا لمواجهة نادي نواديبو.

والواضح أن نغمة التربصات في الخارج التي طغت على الأندية الجزائرية خلال السنوات الماضية قد غابت نسبيا خلال الموسمين الأخيرين، لأسباب أرجعها البعض إلى مخلفات وباء كورونا التي تسببت في غلق المجال البري والجوي لمدة معتبرة، ما جعل أغلب الأندية تبحث عن البدائل في أرض الوطن، على غرار مركبات تيكجدة ومستغانم والشلف وحتى سطيف والبرج، في انتظار الاستثمار في هذا الجانب، لتفادي الهجرة الجماعية التي كانت تقوم بها الأندية الجزائرية خلال فترة التحضير للبطولة. هجرة يمكن تفاديها أو التقليل منها في حال توفير خدمات تكون في مستوى متطلبات الأندية لضمان تحضيرات تتماشى مع متطلبات البطولة والتحديات الرسمية المقبلة.