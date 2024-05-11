تيك توكر شهيرة متورطة في قضية إغراء القصّر واستدراجهم للاغتصاب في لبنان!

كشفت تقارير إخبارية، تورط تيك توكر شهيرة في قضية إغراء القصّر واستدراجهم للاغتصاب، التي هزّت لبنان منذ حوالي أسبوع.

وبحسب صحف محلية فقد أضيف اسم التيك توكر “جيجي غنوي” إلى المتّهمين الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني، الجمعة، حيث لعبت دوراً في إغراء القاصرين واستدراجهم.

وقالت صحيفة “بيروت تايم” أن مكتب جرائم المعلوماتية، ألقى القبض على غنوي، التي كانت متوارية عن الأنظار بعد اكتشاف ضلوعها ضمن عصابة “التيك توك” عبر اغراء القصَّر واستدراجهم لحضور الحفلات التي جرى فيها التحرّش بهم واغتصابهم.

وطالب نشطاء بتسليط أقسى العقوبات على أفراد العصابة بعد تداول خبر إلقاء القبض على التيك توكر التي كانت بمثابة “السنارة” التي يتم من خلالها اصطياد الضحايا.

وبلغ عدد الأشخاص الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني في القضية حتى الآن 17 متهما، منهم 10 موقوفين و7 متوارين عن الأنظار.

والمتّهمون الموقوفون هم مصور كان يعمل على تصوير الاعتداء على القاصرين، وطبيب أسنان تحرّش ببعض الضحايا، ومصفف شعر شهير على تيك توك، وصاحب محل للملابس، وصاحب محل تحويل أموال، إضافة إلى موظف بلدية كان سائق تاكسي ينقل الضحايا القصر.

أما المحامي من شمال لبنان، الذي انتشر اسمه بشكل واسع بين اللبنانيين مؤخراً، فينتظر القضاء إذنا من نقابة المحامين لملاحقته تمهيداً لتوقيفه.

هذا وفتح القضاء تعاوناً مع السلطات السويدية من أجل تبادل معلومات بشأن رأس العصابة الموجود على أراضيها وهو بول المعوشي الملقّب بـ Jay” وسيجري لاحقاً طلب استرداده للتحقيق معه.

وتعود قضية عصابة “التيك توكرز” إلى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان أن عدداً من القاصرين ادعوا لدى النيابة العامة بتعرضهم لاعتداءات جنسيّة وتصوير من قبل أفراد إحدى العصابات المنظمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدرات.

وتم حينها ضبط 6 مشتبه بهم في بيروت وجبل لبنان والشمال، بينهم 3 قصر ذائعي الصّيت ومعروفون على تيك توك، وهم لبناني وسوري وتركي.

ولا يزال عدد الضحايا غير معروف، خاصة أن هناك عددا من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات يرفضون الادعاء، كما أن أهل بعضهم لا يعلمون ما جرى لهم.

ولا تقتصر الاتهامات التي تلاحق المتهمين على الاغتصاب، بل تتراوح أيضا بين الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والتحرش.