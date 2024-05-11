تيك توكر شهيرة متورطة في قضية إغراء القصّر واستدراجهم للاغتصاب في لبنان!
كشفت تقارير إخبارية، تورط تيك توكر شهيرة في قضية إغراء القصّر واستدراجهم للاغتصاب، التي هزّت لبنان منذ حوالي أسبوع.
وبحسب صحف محلية فقد أضيف اسم التيك توكر “جيجي غنوي” إلى المتّهمين الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني، الجمعة، حيث لعبت دوراً في إغراء القاصرين واستدراجهم.
إلقاء القبض على التيكتوكر جيجي غنوي وهي احد افراد عصابة “التيك توك” المتهمة باغتصاب القاصرين وتصويرهم ويلخّص دورها بإغراء القاصرين واستدراجهم pic.twitter.com/fcC3wJG1uy
— magazine azhar (@MajaletAzhar_) May 11, 2024
وقالت صحيفة “بيروت تايم” أن مكتب جرائم المعلوماتية، ألقى القبض على غنوي، التي كانت متوارية عن الأنظار بعد اكتشاف ضلوعها ضمن عصابة “التيك توك” عبر اغراء القصَّر واستدراجهم لحضور الحفلات التي جرى فيها التحرّش بهم واغتصابهم.
ألقى مكتب جرائم المعلوماتية، القبض على “التيكتوكر” جيجي غنوي، التي كانت “بيروت تايم” قد كشفت ضلوعها ضمن عصابة “التيك توك” عبر اغراء القصَّر واستدراجهم لحضور الحفلات التي جرى فيها التحرّش بهم واغتصابهم.
#بيروت_تايم #Beiruttime pic.twitter.com/panbo8KGKv
— Beirut Time (@beiruttime_leb) May 11, 2024
وطالب نشطاء بتسليط أقسى العقوبات على أفراد العصابة بعد تداول خبر إلقاء القبض على التيك توكر التي كانت بمثابة “السنارة” التي يتم من خلالها اصطياد الضحايا.
افضحوهم بل اسماء جيجي غنوي سنارة العصابة اوقفت بعدما كانت متوارية عن الأنظار وهي احد افراد عصابة “التيك توك” المتهمة باغتصاب القاصرين وتصويرهم، هني كلمتين، حكم صارم واشغال شاقة لجميع افراد العصابة والحبس لأهل الأولاد، يلي بِخلفو وما بينتبهو على اولادهم ونقطة على السطر. pic.twitter.com/QFkCkiBJV9
— george (@georgeKeryakos) May 11, 2024
#لبنان – مكتب جرائم المعلوماتية ألقى القبض مساء أمس الجمعة على التيكتوكر غدير غنوي المعروفة بـ”جيجي غنوي” وهي واحدة من افراد عصابة “التيك توك” المتهمة باغتصاب القاصرين وتصويرهم.
ولعبت غنوي التي باتت اليوم خلف القضبان دوراً في إغراء هؤلاء القاصرين واستدراجهم للوقوع في فخ العصابة. pic.twitter.com/erm4dJI9AB
— اللبنانية (@lubnaneyya) May 11, 2024
وبلغ عدد الأشخاص الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني في القضية حتى الآن 17 متهما، منهم 10 موقوفين و7 متوارين عن الأنظار.
والمتّهمون الموقوفون هم مصور كان يعمل على تصوير الاعتداء على القاصرين، وطبيب أسنان تحرّش ببعض الضحايا، ومصفف شعر شهير على تيك توك، وصاحب محل للملابس، وصاحب محل تحويل أموال، إضافة إلى موظف بلدية كان سائق تاكسي ينقل الضحايا القصر.
أما المحامي من شمال لبنان، الذي انتشر اسمه بشكل واسع بين اللبنانيين مؤخراً، فينتظر القضاء إذنا من نقابة المحامين لملاحقته تمهيداً لتوقيفه.
🔴 وصل | ارتفع عدد الموقوفين بقضية عصابة “تيكتوكرز”، تستدرج الأطفال وتعتدي عليهم جنسياً في لبنان، إلى ثمانية أشخاص، بينهم طبيب أسنان وثلاثة قصر (سوري ولبنان وتركي) من ذائعي الصيت على تطبيق “تيك توك”، من أصل نحو 30 شخصاً.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصدر قضائي لبناني، أن… pic.twitter.com/f8qnMWaiEh
— وصل (@waslnew) May 4, 2024
هذا وفتح القضاء تعاوناً مع السلطات السويدية من أجل تبادل معلومات بشأن رأس العصابة الموجود على أراضيها وهو بول المعوشي الملقّب بـ Jay” وسيجري لاحقاً طلب استرداده للتحقيق معه.
وتعود قضية عصابة “التيك توكرز” إلى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان أن عدداً من القاصرين ادعوا لدى النيابة العامة بتعرضهم لاعتداءات جنسيّة وتصوير من قبل أفراد إحدى العصابات المنظمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدرات.
وتم حينها ضبط 6 مشتبه بهم في بيروت وجبل لبنان والشمال، بينهم 3 قصر ذائعي الصّيت ومعروفون على تيك توك، وهم لبناني وسوري وتركي.
ولا يزال عدد الضحايا غير معروف، خاصة أن هناك عددا من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات يرفضون الادعاء، كما أن أهل بعضهم لا يعلمون ما جرى لهم.
ولا تقتصر الاتهامات التي تلاحق المتهمين على الاغتصاب، بل تتراوح أيضا بين الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والتحرش.