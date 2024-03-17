تيك توكر مغربية شهيرة تهدد بالانتحار رفقة أطفالها الثلاثة.. ما القصة؟

أثارت تيك توكر مغربية شهيرة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما هددت بالانتحار رفقة أطفالها الثلاثة، لأسباب مجهولة.

ونشرت التيك توكر “إيمان كوين” تدوينة غامضة عبر ستوري حسابها على إنستغرام تثير الكثير من التساؤلات والتكهنات حول وضعها الحالي وحياتها الشخصية، جاء فيها: “أنا ايمان اوبلان أم لثلاثة أطفال أميرة أحمد أمين، ليوما غادي نمشي أنا وولادي غادي نديهوم معايا لدار الحق”.

وأضافت: “منقدرش نعيش بلا بيهوم كنتعرض للتهديد والابتزاز، هنا غادي ندي معايا ولادي لدار الحق، ماما بابا كنبغيكوم ودعيو معايا مخلاونيش نعيش”.

وأعرب متابعو التيك توكر الشهيرة عن استغرابهم من تدوينتها الصادمة وراحوا يتساءلون عن طبيعة الابتزازات التي تتعرض لها.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فإن “إيمان” تواجه مشاكل مع طليقها وعائلته، حيث تحدثت مؤخرا عن حرمان حماتها لها من رؤية أطفالها، بتدوينة قالت فيها: “الله ياخد فيك الحق… خديتي ولدك وولادي”.

وشاركت مع متابعيها أجواء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها التي لم تراها منذ إعلان خبر طلاقها والتخلي عن أبناءها لصالح الزوج.

يذكر أن المؤثرة “إيمان كوين”، التي اشتهرت بإعطاء نصائح للمقبلات على الزواج والمتزوجات بخصوص العلاقات الزوجية وطريقة التعامل مع عائلة الزوج، فاجأت متابعيها قبل شهر بخبر انفصالها عن زوجها وتخليها عن أطفالها بسبب مشاكل تجمعها بعائلته.