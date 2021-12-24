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“تيك توك” أكثر المواقع شعبية في 2021 متفوقا على “غوغل”

الشروق أونلاين
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“تيك توك” أكثر المواقع شعبية في 2021 متفوقا على “غوغل”

تفوق موقع “تيك توك” على “غوغل”، ليصبح أكثر مواقع الويب شعبية في العالم خلال عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وقالت شركة “كلاودفير” لأمن الويب في منشور بمدونتها إن “تيك توك” احتل مركز الصدارة لأول مرة في 17 فيفري الماضي، لكن ذلك كان ليوم واحد فقط.

كما احتل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة المرتبة الأولى أيضا في مارس وفي ماي، ولكنه احتل الصدارة في 10 أوت لعدة أيام.

وقالت “كلاودفير” في المنشور إنه كانت هناك بعض الأيام التي كان فيها “غوغل” في المركز الأول، لكن “تيك توك” سيطر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وفي عام 2020، احتل تطبيق الفيديو الاجتماعي “تيك توكط المرتبة السابعة بين أكثر النطاقات شعبية، مما أظهر قفزة كبيرة في شعبيته منذ العام الماضي.

وكانت باقي أكثر 10 نطاقات شعبية هي منصة “فيسبوك” التابعة لـ”ميتا”، تلاها “ميكروسوفت” ،ثم “آبل”، و “أمازون” وبعد ذلك “يوتيوب” وبعده “تويتر” وأخيرا “واتس آب”.

وتجاوز “تيك توك” أيضا أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية هذا العام مثل “فيسبوك”.

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