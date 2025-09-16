“تيك توك” باقٍ في أميركا.. لكن بشروط مثيرة للجدل

توصل مسؤولون أميركيون وصينيون في العاصمة الاسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق يهدف إلى نقل ملكية تطبيق تيك توك إلى شركة أميركية.

وأوضحت السلطات الصينية من جهتها أنها توصلت إلى “توافق إطاري أساسي” لحل قضايا تيك توك بالتعاون المشترك، حيث أتاح هذا الاتفاق استمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة، إذ كان مهددًا بالإغلاق في 17 سبتمبر الجاري إذا لم يُنقل إلى ملكية أميركية.

وقد تم تمديد مهلة الإغلاق (17 سبتمبر) لمدة 90 يومًا لإتاحة الوقت لإتمام صفقة نقل الملكية.

تصريحات الولايات المتحدة والصين

وحسب شبكة فوكس بيزنس، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في ختام المحادثات، بأن “الإطار هو الانتقال إلى ملكية أميركية” لتطبيق تيك توك، وأضاف أن تمديد مهلة 17 سبتمبر لم يكن ممكنًا بدون التوصل إلى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الإدارة ستمدد المهلة 90 يومًا إضافية لإتمام الصفقة.

وأكد بيسنت أن البنود التجارية للاتفاق ستحافظ على مصالح الأمن القومي الأميركي وستبقي على “الخصائص الصينية” للتطبيق.

فيما كشف أن الوفد الصيني قدم قائمة مطالب تضمنت التراجع عن رسوم جمركية سابقة ورفع قيود على الصادرات التكنولوجية، مؤكداً في المقابل أن واشنطن “ليست مستعدة للتضحية بالأمن القومي من أجل تطبيق تواصل اجتماعي”.

أما من الجانب الصيني، شدد كبار المفاوضين على رفض تسييس القضايا التقنية والتجارية. ففي مؤتمر صحفي قال لي تشنغ قانغ، المفاوض التجاري الصيني، إن الصين “لن تسعى بأي حال إلى اتفاق يتم على حساب مبادئها ومصالح شركاتها”.

وأوضح وانغ جينغتاو، نائب مدير إدارة الفضاء الإلكتروني، أن الطرفين اتفقا على إسناد مهام إدارة بيانات المستخدمين الأميركيين وأمن المحتوى إلى شريك أميركي، مع منح تراخيص لاستخدام خوارزميات تيك توك وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

وأكد الجانب الصيني أنه سيواصل مراجعة صادرات التكنولوجيا ذات الصلة عبر الأطر القانونية، مطالبًا بأن تضمن واشنطن بيئة عمل مفتوحة وعادلة للشركات الصينية في السوق الأميركية، بما في ذلك تيك توك.

كما أشار لي تشنغ قانغ إلى أن فريقَي التفاوض سيستمران في التشاور لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق وموافاتها للإجراءات الداخلية اللازمة.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، من المتوقع أن تستمر المحادثات الأميركية–الصينية في قضايا التجارة الأوسع. فقد رجح بيسنت عقد جولة جديدة من المحادثات قبل الموعد النهائي لوقف التعريفات الجمركية في 10 نوفمبر، بهدف مناقشة قضايا تجارية وسياسات اقتصادية إضافية تتجاوز مسألة تيك توك. وفي الإطار ذاته، أكد الجانب الصيني استمرار لجان التفاوض الفنية في تواصلها لتفصيل بنود الاتفاق والمصادقة عليها داخليًا.