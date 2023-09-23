“تيك توك” تختبر ميزة جديدة للبحث عن المحتوى

تختبر شركة “تيك توك” ميزة جديدة تتمثل في دمج خانة البحث على غوغل داخل التطبيق، حسب ما تناقلته وسائل إعلام متخصصة.

ويظهر الاختبار مربعا صغيرا في منتصف صفحة البحث على المنصة، لتمكين المستخدمين من البحث عن المفردات نفسها عبر غوغل.

وترفق النافذة المنبثقة من خانة البحث، بعبارة مفادها أن “تيك توك” لا تؤيد نتائج البحث المتوصل إليها عن طريق غوغل، ولا تتحمل مسؤوليتها.

كما تشدد المنصة على أن ميزة البحث عبر غوغل، التي تجريها في الوقت الحالي عبر العديد من البلدان حول العالم، ليست وحدة إعلانية.

وسبق لنفس المنصة، أن اختبرت خلال الشهر الجاري، دمج مقتطفات من موقع ويكيبيديا، لربطها بشكل مباشر مع نتائج البحث.