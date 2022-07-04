“تيك توك” متابع قضائيا بعد وفاة طفلتين في “تحدى التعتيم”

يواجه تطبيق “تيك توك” تهمة القتل الخطأ على إثر وفاة طفلتين أمريكتين شاركتا في لعبة “تحدى التعتيم” التي تعتمد على الخنق حتى فقدان الوعي.

وتتضمن الدعوى التي عالجتها المحكمة العليا بلوس أنجلوس محاولة فتاتين تتراوح أعمارهما بين 8 و9 سنوات تقليد الفيديوهات التي شاهدتاها على منصة “تيك توك” لمدة ساعات والتي تقضي بأن يحبس المشارك أنفاسه حتى يفقد وعيه وهو ما تسبب في وفاتهما.

ووفق عائلة الفتاة لالاني التي كانت تشارك فيديوهاتها الخاصة على”تيك توك”، فإنها عانت من كدمات زرقاء على مستوى الرقبة، حيث أخبرت أسرتها أن ذلك ناتج عن سقوطها، في حينها كانت تحاول المشاركة في “تحدي التعتيم” لتفاجأ زوجة الأب لاحقا بالطفلة لالاني وهي تتدلى من سريرها بحبل حول رقبتها، وبعد معاينة هاتفها من طرف الشرطة، تبين أنها كانت تشاهد مقاطع من “تحدي التعتيم” بشكل متكرر.

يذكر، أن “تيك توك” أنكر مسؤوليته في السابق عن أي حالة وفاة بسبب التطبيقات المتوفرة على منصته، موضحا أن إصابات “لعبة الاختناق”من الشباب تسبق تحدي “التعتيم” بوقت طويل.

وتعتبر لعبة “تحدي كسر الجمجمة” من بين الألعاب الخطيرة التي انتشرت في السنوات الخطيرة عبر عملاق منصات التواصل الإجتماعي والتي تتسبب سنويا في الكثير من الإصابات والوفيات بين الشباب والمراهقين.