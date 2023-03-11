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“تيك توك” محظور بهواتف عمل الموظفين في هذه الدولة

الشروق أونلاين
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“تيك توك” محظور بهواتف عمل الموظفين في هذه الدولة

قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، السبت، إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن باستخدام تطبيق “تيك توك”.  

وقال دي كرو في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر: “لا مزيد من تيك توك على الهواتف الذكية. هذا ما قرره مجلس الأمن القومي بناءً على مشورة أجهزتنا الأمنية.

ندعو الحكومات الإقليمية والمحلية والمحلية إلى تطبيق حظر مماثل.

وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها “تيك توك” المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقالت شركة “تيك توك” في بيان إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى “معلومات خاطئة أساسا”.

وقالت الشركة إنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة: “لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها”.

وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام “تيك توك” في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

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