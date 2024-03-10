“تيمشراط لنثدراث”.. تقليد يكرّس قيم التضامن بالبويرة

نحر ثمانية عجول والأولوية في لحومها للمعوزين

قامت، خلال نهاية الأسبوع، منطقة آث القصر بولاية البويرة بتنظيم الطبعة الرابعة لـ”تيمشراط لنثدراث”، حيث تم نحر 8 عجول. وعرف الحدث الهام، الذي استقطب سكان المنطقة، تنظيم عدة نشاطات، من بينها تقديم عدة محاضرات منها محاضرة في التاريخ وعادات منطقة القبائل، والتي قدّمها الأستاذ سعدي قاسي وبوكبة عبد الرزاق، ومحاضرة في الطب من تقديم علي فوضيل ابن المنطقة، أما الدكتور قاسي عبد الرحمان، قدّم من جهته، محاضرة دينية، من جهة أخرى، تم تكريم الفنان رزيق قاسي ابن القرية.

“تيمشراط لنثدراث” في طبعتها الرابعة عرفت مشاركة جميع سكان القرية وحتى سكان قرى منطقة أهل القصر والذين استفادوا من حصصهم من اللحم، وحسب المنظمين، فإنه تم توزيع 1170 حصة، كما تم تخصيص نصيب للفقراء والأيتام حيث خصصت لهم 100 حصة.

للإشارة، فإن “تيمشراط لنثدراث” من عادات الأمازيغ التي تضرب في القدم وتعبّر عن أرقى صفات التضامن بين أفراد المجتمع الأمازيغي؛ والهدف من تنظيمها، عشية رمضان، جمع شمل سكان والتضامن مع العائلات الفقيرة والمعوزة، حيث يقوم أعيان وكبار المنطقة بجمع مبلغ من المال، بمشاركة الجميع من خلال مساهمة مسبقة لكل عائلة، ليتم شراء عجول ونحرها وتوزيع لحومها على كل الأسر بالتساوي، مع تخصيص حصص إضافية للعائلات الفقيرة التي لم تتمكّن من المساهمة بالمال.

للتذكير، فإن سكان قرى ومداشر البويرة المتمسكين بعادات وتقاليد الأجداد ينظمون “تيمشراط لنثدراث” 3 مرات، على الأقل في السنة، مرة في أواخر الربيع في بداية موسم الحصاد، والثانية قبل حلول شهر رمضان أو العيد ، وأخرى في أواخر الخريف في موسم جني الزيتون.