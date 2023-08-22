تييري هنري مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين النجم السابق تييري هنري مدربا لمنتخب تحت 21 عاما إلى غاية 2025.

وسيقود النجم السابق لأرسنال منتخب فرنسا في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، ليحل محل سيلفان ريبول الذي أُقيل بعد الخروج المبكر من بطولة أوروبا.

Le comité exécutif de la Fédération française de football, qui se réunit lundi, devrait choisir l’ancien attaquant de l’équipe de France Thierry Henry comme sélectionneur des Espoirs. https://t.co/gUgcS2wHT4 pic.twitter.com/Mefiv5Uqwb — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 20, 2023

وسيكون أول ظهور لهنري مع منتخب تحت 21 عاما في مباراة ودية أمام الدانمارك يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويعود هنري إلى عالم التدريب بعد أن ترك منصبه مدربا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا بعد مونديال قطر 2022.

𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 est nommé sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, jusqu’en 2025 ✍️ L’ancien international dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l’Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 🇫🇷 pic.twitter.com/Bj59AzydZF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 21, 2023

وتولى هنري من قبل تدريب فريق الشباب في أرسنال الإنجليزي، إضافة لموناكو المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.