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رياضة

تييري هنري مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس

عمر سلامي
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تييري هنري مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس
ح.م
تييري هنري

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين النجم السابق تييري هنري مدربا لمنتخب تحت 21 عاما إلى غاية 2025.

وسيقود النجم السابق لأرسنال منتخب فرنسا في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، ليحل محل سيلفان ريبول الذي أُقيل بعد الخروج المبكر من بطولة أوروبا.

وسيكون أول ظهور لهنري مع منتخب تحت 21 عاما في مباراة ودية أمام الدانمارك يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويعود هنري إلى عالم التدريب بعد أن ترك منصبه مدربا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا بعد مونديال قطر 2022.

وتولى هنري من قبل تدريب فريق الشباب في أرسنال الإنجليزي، إضافة لموناكو المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

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