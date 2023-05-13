تييري هنري يقترح 5 قوانين جديدة لِكرة القدم

طرح النجم الفرنسي السّابق تييري هنري خمسة مُقترحات، لها صلة بِقوانين رياضة كرة القدم.

وتطرّق تييري هنري إلى هذه المُقترحات، في أحدث ظهور له عبر قناة “سي بي آس سبورت” الأمريكية. عِلما أن هذا التقني الفرنسي (45 سنة) بِلا عمل منذ فيفري الماضي، تاريخ استقالته من منصب مدرب مساعد للناخب الوطني البلجيكي.

وتتمثّل هذه المُقترحات في:

– إجبار الحُكّام على عقد مؤتمرات صحفية بعد نهاية المقابلات، أُسوة بِالمدربين واللاعبين.

– يُعلن الحكم عن مخالفة على بعد 25 مترا من مرمى الفريق الذي يتعمّد لاعبوه إهدار الوقت، من أجل الفوز أو التأهّل، أو غرض آخر شبيه.

– عندما يُصاب لاعب ويتلقّى العلاج على هامش أرضية الميدان، يمنح الحكم الضوء الأخضر لِمدربه بِإدخال لاعب بديل، تفاديا للتفوّق العددي. على أن يُغادر المُستطيل الأخضر ريثما تنتهي الإسعافات الأوّلية.

– يُمْنح الفريق نقطة إضافية إذا حقّق فوزا بِفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، وبِمعنى آخر، يستفيد من أربع نقاط (أو خمس) بدلا من ثلاث. تشجيعا لِفلسفة اللّعب الهجومي.

– منع “المناجرة” من بيع لاعبين يذهبون إلى مناطق، وهم يجهلون إن كانوا سيتأقلمون هناك. وضرب مثلا: “عندما ترغب في شراء منزل، تُعاينه صباحا، وأيضا في المساء، وتتعرّف إن كان يقع في وسط صاخب أو هادئ…”.

ويجدر التذكير بِأن “الفيفا” وقبل أن تُقْدِمَ على دراسة مشروع لِتعديل أو سنّ لوائح جديدة في رياضة كرة القدم، تعقد اجتماعا بِهذا الشأن مع المجلس الدولي لِكرة القدم (إيفاب)، المُشكّل من اتحادات اللّعبة في إنجلترا واسكتلندا وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية. على اعتبار أن بريطانيا هي مهد كرة القدم، ويتوجّب استشارة أهلها بِخصوص قوانين اللّعبة.