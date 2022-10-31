تَكَلُّسُ المشاعرِ.. خاض مباراة واكتفى بِمشاهدة جنازة والده عبر الهاتف المحمول!

لجأ نجم كرة القدم الشيلية أرتورو فيدال إلى سلوك غريب يطرح أكثر من علامة استفهام، بعد أن فضّل خوض مباراة على حضور جنازة والده المُتوفّى!

وفارق والد المهاجم الشيلي أرتورو فيدال الحياة في الـ 10 من أكتوبر الحالي، لكن اللاعب فضّل البقاء في مقرّ ناديه فلامينغو، من أجل خوض مباراة الذهاب لِنهائي كأس البرازيل ضد فريق كورينثيانز، لُعبت في الـ 13 من الشهر ذاته!

واكتفى فيدال بِمشاهدة جنازة والده عبر الهاتف المحمول، وبعد ثلاثة أيّام من ذلك، شارك في مباراة نهائي كأس البرازيل ذهاب، انطلاقا من الدقيقة الـ 65!

ونقلت تقارير الصّحافة البرازيلية على لسان التقني دوريفال جونيور مدرب فريق فلامينغو، قوله إنه منح الضّوء الأخضر لِأرتورو فيدال حتى يُغادر البرازيل ويعود إلى بلاده الشيلي، لِحضور جنازة والده. لكن اللاعب رفض!

ولا تبتعد الشيلي كثيرا عن البرازيل في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تفصلهما دولة بوليفيا. كما أن أرتورو فيدال ونادي فلامينغو (فريق عريق وثري) يملكان الموارد المالية اللازمة، ما يجعل التحاق اللاعب بِجنازة والده أمرا هيّنا.

وتدفع إدارة نادي فلامينغو البرازيلي للاعب أرتورو فيدال (35 سنة)، أجرة سنوية قيمتها 6.5 مليون أورو (ما يُقارب 88 مليار سنتيم). الأمر الذي يجعله قادرا حتّى على استئجار طائرة صغيرة والعودة إلى بلده لِحضور جنازة والده.

واللافت أن أرتورو فيدال ظهر بعد الجنازة، لكن عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يُبرّر “فعلته”، ويتبادل التعازي الإلكترونية الفاترة مع جمهوره!