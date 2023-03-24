تُرك بلا مساعدة.. غضب في فرنسا بعد وفاة “مأساوية” لتلميذ جزائري
اجتاحت موجة غضب منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا بعد حادثة وفاة طالب جزائري بأزمة قلبية، وسط اتهامات لإدارة المدرسة بالعنصرية وترك الطالب يواجه الموت وحيداً.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أنه في أثناء خضوع التلاميذ في إحدى المدارس الثانوية بمدينة ليل للامتحان سقط الطالب نذير البالغ من العمر 19 عاماً على الأرض فاقداً وعيه.
«Papa, tu seras fier de moi»: le témoignage émouvant de la famille de Nadir, décédé en passant le #bac à #Lille
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— VDN Tourcoing (@VDNtourcoing) March 22, 2023
ونقلت صحيفة “صوت الشمال” الفرنسية عن أحد زملاء نذير قوله: “سقط نذير مغشيّاً عليه فاقداً وعيه مباشرة، وحين همّ بعض الزملاء لمساعدته، أمروهم مباشرة بالعودة إلى مقاعدهم”.
في حين قال طالب آخر إن نذير “تُرك مدة وهو ملقى على الأرض، قبل أن يتغير لونه، وبعدها تم استدعاء مستشارة تربوية، ثم حضرت فرق الحماية المدنية التي نقلت الشاب إلى المستشفى”.
من جانبهم اتهم مغردون على تويتر إدارة المدرسة بالعنصرية، فيما أكّد آخرون أن جميع الذين حضروا الواقعة من المسؤولين على الثانوية يستحقون السجن.
Que se sont dit ces adultes pour laisser un gamin inanimé sur le sol et pousser les autres à poursuivre leur épreuve ? Que ce n’était pas si grave ? Qu’il simulait ? Que ce n’était pas leur travail ? Que le plus important était la réussite de l’examen ? Déshumanisation totale.
— Sihame Assbague (@s_assbague) March 22, 2023
ونشرت عميدة الأكاديمية فاليري كابويل بياناً نقلته وسائل إعلام محلية، أعلنت فيه وفاة الشابّ، وقدّمت تعازيها لأفراد عائلته وأحبائه.