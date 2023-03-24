تُرك بلا مساعدة.. غضب في فرنسا بعد وفاة “مأساوية” لتلميذ جزائري

اجتاحت موجة غضب منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا بعد حادثة وفاة طالب جزائري بأزمة قلبية، وسط اتهامات لإدارة المدرسة بالعنصرية وترك الطالب يواجه الموت وحيداً.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أنه في أثناء خضوع التلاميذ في إحدى المدارس الثانوية بمدينة ليل للامتحان سقط الطالب نذير البالغ من العمر 19 عاماً على الأرض فاقداً وعيه.

ونقلت صحيفة “صوت الشمال” الفرنسية عن أحد زملاء نذير قوله: “سقط نذير مغشيّاً عليه فاقداً وعيه مباشرة، وحين همّ بعض الزملاء لمساعدته، أمروهم مباشرة بالعودة إلى مقاعدهم”.

في حين قال طالب آخر إن نذير “تُرك مدة وهو ملقى على الأرض، قبل أن يتغير لونه، وبعدها تم استدعاء مستشارة تربوية، ثم حضرت فرق الحماية المدنية التي نقلت الشاب إلى المستشفى”.

من جانبهم اتهم مغردون على تويتر إدارة المدرسة بالعنصرية، فيما أكّد آخرون أن جميع الذين حضروا الواقعة من المسؤولين على الثانوية يستحقون السجن.

ونشرت عميدة الأكاديمية فاليري كابويل بياناً نقلته وسائل إعلام محلية، أعلنت فيه وفاة الشابّ، وقدّمت تعازيها لأفراد عائلته وأحبائه.