تُضاهي إنتاج 2000 بيت بلاستيكي.. تسويق بذور فلفل مغشوشة بسطيف

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، زبدي مصطفى، عن حالة غش واسعة في تسويق بذور فلفل “كوتش” ذات نوعية رديئة في ولاية سطيف، مما أدى إلى تضرر العديد من الفلاحين الذين فقدوا كامل محصولهم من الفلفل الأخضر.

وأفاد زبدي أنه قد تم الكشف عن القضية بعد التحقيقات التي أُجريت بالتواصل مع الشركة المستوردة للبذور، حيث تبين أن المشكلة تتعلق بغش وتزوير في البذور المتداولة في السوق.

وأكدت التقديرات أن البذور المغشوشة التي تم بيعها تكفي لإنتاج ما يعادل 2000 بيت بلاستيكي من الفلفل، مما يسلط الضوء على حجم الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء هذه الفضيحة.

وفي هذا السياق، أعلن زبدي مصطفى عن وجود مرافقة من قبل المنظمة لتقديم شكوى جماعية، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بشكل عاجل لفتح تحقيق حول القضية ومعرفة المتسببين في عملية الغش والتلاعب.

وفيما يتعلق بالحادثة، أصدرت شركة “ش.ذ.م.م. أقرو كزنسولتينج الدولية” بيانًا توضح فيه أن دفعة من بذور الفلفل “كوتش” التي يتم تداولها حاليًا في السوق غير موثقة ولم تُوزع من قبل الشركة. وحسب البيان، فإن الدفعة تحمل المعلومات التالية:

-رقم الحصة: 104446362.

-الدفعة (Batch): 02311886438.

-المنشأ: المكسيك.

-تاريخ الإغلاق: 03/2023.

-موسم الحصاد: 2023.

وأوضحت الشركة أن هذه البذور هي دفعة مزورة، وأنها تتنصل من أي مسؤولية تتعلق بجودة هذه البذور أو أدائها الزراعي أو قابليتها للتتبع. كما حثت الشركة الفلاحين على توخي الحذر عند شراء البذور والشراء فقط من الموزعين المعتمدين لضمان أصالة المنتجات.

وأخيرًا، أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنها ستواصل متابعة هذه القضية عن كثب حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الفلاحين والمستهلكين في السوق الجزائرية.