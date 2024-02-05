ثابتي يوقع لمولودية الجزائر
وقع متوسط الميدان العربي ثابتي لمولودية الجزائر، ليكون بذلك ثاني المستقدمين في الفريق خلال الميركاتو الجاري.
ووقع ثابتي مع إدارة المولودية على عقد مدته موسم ونصف، قادما من وفاق سطيف.
ويعد ثابتي ثاني مستقدم للمولودية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن دشن الإيفواري روماريك واتارا، ميركاتو “العميد” بعقد يمتد إلى غاية 2028.
وأنهى فريق مولودية الجزائر مرحلة الذهاب في الصدارة بـ36 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف شباب بلوزداد.
🟩🟥 | 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐋𝐚𝐫𝐛𝐢 𝐓𝐚𝐛𝐭𝐢 🤝
📸 | صور تقديم العربي تابتي بقميص المولودية 💚❤️💪#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/SHe5ESfp3A
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) February 4, 2024