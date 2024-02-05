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رياضة

ثابتي يوقع لمولودية الجزائر

عمر سلامي
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ثابتي يوقع لمولودية الجزائر
ح.م
العربي ثابتي رفقة حاج رجم

وقع متوسط الميدان العربي ثابتي لمولودية الجزائر، ليكون بذلك ثاني المستقدمين في الفريق خلال الميركاتو الجاري.

ووقع ثابتي مع إدارة المولودية على عقد مدته موسم ونصف، قادما من وفاق سطيف.

ويعد ثابتي ثاني مستقدم للمولودية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن دشن الإيفواري روماريك واتارا، ميركاتو “العميد” بعقد يمتد إلى غاية 2028.
وأنهى فريق مولودية الجزائر مرحلة الذهاب في الصدارة بـ36 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف شباب بلوزداد.

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