ثالث أيام العيد.. رعود وأمطار عبر هذه الولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، في نشرية خاصة من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط رعدي عبر عدد من الولايات.

وأوضح الديوان، في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، أن الأمطار التي تتراوح بين 20 و40 ملم، ويمكن أن تصل محليًا إلى 50 ملم أو تتجاوزها إلى غاية الساعة 12 زوالا تخص ولايتي: إيليزي وجانت.

كما أشار الديوان إلى تسجيل نشاط رعدي على ولايات: عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بني عباس، المسيلة، تيارت، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، خنشلة وبشار.

وتتواصل الرعود وفقا لذات التنبيه لغاية الساعة التاسعة مساءً من اليوم الجمعة.