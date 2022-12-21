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رياضة

ثالث إصابة لـ “عطال” في الموسم الحالي وهذه هي مدّة الغياب

علي بهلولي
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ثالث إصابة لـ “عطال” في الموسم الحالي وهذه هي مدّة الغياب
الأرشيف
عطال يسقط مرّة أخرى في فخّ الإصابات.

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مدافع فريق نيس الفرنسي لِإصابة أخرى، ستُبعده عن المنافسات الرّسمية.

ويشكو عطال إصابة على مستوى الكاحل، تُجبره على العلاج والرّاحة لِمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع من الآن.

وقالت إدارة نادي نيس في أحدث بيان لها إن لاعب الخطّ الخلفي الجزائري يغيب عن المواجهة الودّية أمام توتنهام الإنجليزي سهرة الأربعاء، بِداعي الإصابة.

وقبل ذلك، كان عطال قد تعرّض للإصابة مرّتَين في الموسم الحالي، شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَين.

وبِخصوص المهاجم الجزائري أندي ديلور، فيغيب بِدوره عن مباراة توتنهام بِسبب المرض. يقول بيان إدارة نادي الأحمر والأسود دون توضيح.

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