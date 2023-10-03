ثالث المُتأهّلات في الرماية الجزائرية للأولمبياد

أمست هدى شعبي، الثلاثاء، ثالث الجزائريين الذين يتأهّلون لِألعاب الأولمبية، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

جاء ذلك بعد نيل هدى شعبي ذهبية البطولة الإفريقية للرماية بِالمُسدّس والبندقية، الجارية أطوارها هذه الأيّام بِمصر. وذلك في مسابقة 10م بندقية ضغط هواء.

وقبل هدى شعبي، وضمن إطار الموعد القارّي ذاته، اقتطع زميلان لها في رياضة الرماية تأشيرتَي المُشاركة في الأولمبياد، وهما: سمير بوشيرب وعدول كسيلة.

وكانت هدى شعبي الجزائرية الوحيدة في رياضة الرماية، التي حضرت وقائع أولمبياد النسخة الماضية في صيف 2021، بِالعاصمة اليابانية طوكيو.

